To mistenkt for promillekjøring på Hitra - den ene stakk og gjemte seg

Saken oppdateres.

Rundt klokken 02.00 natt til søndag fikk politiet i Trøndelag melding om en bil som hadde kollidert og deretter kjørt videre på Hitra. De meldte om hendelsen på Twitter klokken 03.44.

Bilen ble funnet etter en stund på Fjellværøy.

To meldinger på kort tid

- Mannen forsøkte å gjemme seg for politiet, men patruljen gjorde et søk og fant ham. Han ble deretter framstilt for blodprøvetagning, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt, og legger til at han er mistenkt for promillekjøring.

På Twitter opplyser politiet at mannen ikke ble skadd i forbindelse med kollisjonen. Han er anmeldt og førerkortet er beslaglagt.

Like etter denne hendelsen fikk politiet en ny lignende melding:

- Det var meldere som hadde sett det de mente var en beruset mann som hadde kjørt bil. Politiet fikk også stoppet ham, og tok ham deretter med til legekontoret for å sikre blodprøver, sier operasjonslederen.

- Gode meldinger

Hun opplyser at begge de mistenkte mennene er i 20-årene, og at begge forholdene skjedde i tilknytning til arrangementet Knarren på Hitra.

Lædheim er fornøyd med at publikum tar kontakt når de observerer mulig promillekjøring.

- Begge disse mennene ble tatt etter gode melding fra publikum. Det er viktig at det meldes fra om slikt, sier hun.