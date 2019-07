Person pågrepet etter å ha slått en mann med et glass i hodet

Trenger du et sted å bo til høsten? Her er det billigst å leie i Trondheim akkurat nå

Saken oppdateres.

Klokken 22.45 lørdag kveld fikk politiet i Trøndelag inn en melding om en slosskamp i Orkanger. En patrulje ble sendt, og det var mye folk på stedet da de ankom.

- Da vi kom fram var det en person som var veldig aggresiv, som det ble opprettet sak på, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm.

Klokken 01.15 fikk politiet inn melding om at en person hadde fått et glass slått i panna, og blødde fra et kutt. Gjerningspersonen var fortsatt på stedet da politiet kom, og ble pågrepet. Det blir opprettet sak og etterforsket videre.

04.20 søndag morgen fikk politiet inn en melding om bråk fra en privat adresse på Heimdal i Trondheim.

- En person var veldig aggresiv, og ble innbrakt til arresten, sier Bergstrøm.

Det ble også funnet narkotika på stedet, som vedkommende ble anmeldt for.

Like etter midnatt ble en mann i 20-årene innbrakt for bevissikring, etter mistanke om promillekjøring. Hendelsen skjedde i Steinkjer, sør-vest for Snåsavatnet.