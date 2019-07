Veterinær fradømt rett til dyrehold

For å ikke ta med denne hjem fra ferie, kan du gjøre to ting

To menn pågrepet for hakekors-hærverk på 22. juli-minnesmerke

Saken oppdateres.

Mattilsynet kom i 2018 med vedtaket mot bonden, som også er veterinær. Det skjedde etter at bonden i flere år hadde brutt dyrevelferdsloven. Saken ble først omtalt av NRK.

Mattilsynet har siden 2007 vært på flere inspeksjoner, og i sitt vedtak la de blant annet til grunn at det på gården flere ganger var blitt observert at dyr hadde manglende tilgang på drikkevann. I tillegg ble det fastslått at leskurene for flere av dyrene var for små eller ikke tette, og at flere av dyrene oppholdt seg i gjørmete og våte uteområder.

Bonden skal ikke ha installert brannvarslingsanlegg for driftsbygget, tross flere pålegg.

Mattilsynets pålegg gjelder for tolv år. I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett står det at bonden på forhånd varslet at hun ville anke dommen om Staten ble frifunnet.