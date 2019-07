Savnede padlere i Røros funnet i god behold

Pilegrimene møtte tilfeldigvis på Game of Thrones-skuespilleren utenfor Nidarosdomen

Saken oppdateres.

- De to padlerne er funnet i god behold, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter klokka 21.42 mandag kveld.

Leteaksjonen etter de to savnede padlerne foregikk for fullt i timene før de ble funnet.

- Mange frivillige møtte opp for å delta i letingen, og politiet samarbeider med dem, sa operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Wenche Johnsen, før padlerne ble funnet.

Det var litt etter klokken 17 mandag at politiet fikk melding om at to personer var savnet i Røros.

- Det har i utgangspunktet vært en gjeng på åtte stykker som padlet i Hyttelva. Da de var ferdige var det to av dem som ønsket å padle mer. De hadde med seg hengekøye og sovepose, men kompisene har begynt å bli bekymret i og med at de ikke har hørt fra dem siden i går. De har heller ikke nådd dem på telefon, fortalte operasjonslederen på dette tidspunktet.

Politiet iverksatte derfor, i samråd med Hovedredningssentralen, en leteaksjon, som endte vellykket.