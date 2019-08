Låve brant ned i Melhus

Mange vet ikke om den, men forskning viser at den like er trygg

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 22.21 mandag kveld. Bilder fra brannen viste flammer som sto høyt til værs.

- De siste meldingene er at man har kontroll på spredningsfaren til bolighuset, sa oppdragsleder Jan Tore Tiltnes ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen klokken 23.33.

Tiltnes fortalte da at både låven på gården og et uthus var i ferd med å brenne ned til grunnen.

Politiet ble varslet om brannen klokken 22.14 på mandag. Alle beboerne ble gjort rede for, og ifølge politiet ble de tre dyrene som var i låven reddet ut av den brennende bygningen.

Da Adresseavisen snakket med Tiltnes i 23.30-tiden var en veterinær på vei til gården for å undersøke dyrene. Det skal ha vært to griser og en høne som var i låven.

Klokken 22.55 skrev politiet på Twitter at låven overtent, og at brannvesenet arbeidet med å hindre spredning til andre bygninger.

- Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, skrev politiet da.

Klokken 23.02 opplyste politiet til Trønderbladet at det også hadde tatt fyr i et uthus, men at brannvesenet jobbet for å berge bolighuset.

Gården ligger omtrent to kilometer nord for sentrum i Kvål, ifølge politiet.