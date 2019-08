Flere prøver viser norovirus i Svorksjøen

Bernhoft blir startskuddet for festival i Trondheim

Saken oppdateres.

Vannprøvene som ble tatt i Svorksjøen fredag 2. august viser at det fortsatt er norovirus i vannet. Det opplyser kommuneoverlegen i Melhus kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Kommunen gikk ut og advarte mot bading 27. juli etter at over 40 barn og voksne hadde blitt syke etter å ha badet ved Svorksjøen camping. De første vannprøvene viste mindre mengder E.coli-bakterier, men det ble senere klart at de som var blitt syke hadde blitt smittet av norovirus.

Undersøkelser som ble gjort de påfølgende dagene viste at septikkanlegget ved campingplassen var underdimensjonert og at kloakk hadde havnet i innsjøen. Septikken ble tømt og anlegget lukket. Selv om det ble gjort umiddelbare tiltak er det altså fortsatt fare for å bli syk ved bading.

- E.coli-verdiene har gått ned, men siden det fremdeles påvises norovirus i vannet opprettholdes fraråding om bading inntil videre, skriver kommuneoverlege Cecilie Hatlenes i pressemeldingen.

Det vil bli tatt nye vannprøver som skal analyseres senere denne uken.

