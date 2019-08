Hytte fullstendig nedbrent

Bildebruken vitner om en forestilling om at jenter bruker søte rosa tyllskjørt og er «flinke piker» med klassiske instrumenter og dans

Vi har besøkt Lisboa. Her er tipsene - bydel for bydel

To stoppere friskmeldt – dette er TILs tropp til kampen mot Rosenborg

Løkberg har takket nei til Ranheim: – Et vanskelig valg

«Ukjent» nordmann overrasket stort - klar for PGA Tour-turnering

The Kids har nok en plass i nåtid, men legg igjen fjærene hjemme 3

Dette lavtrykket gir et voldsomt værskifte i Trøndelag fra mandag

«Ukjent» nordmann overrasket stort - klar for PGA Tour-turnering

Saken oppdateres.

Klokken 14.08 fikk politiet i Trøndelag inn en melding om brann i en hytte ved Storgollomsvatnet i Røyrvik.

- Det begynte med at et lite uthus like ved begynte å brenne og har deretter spredd seg til hytta, sier operasjonsleder Ola Breistrand hos Trøndelag politidistrikt.

Nedbrent

Det var personene som var i hytta som selv meldte inn brannen.

- De har gjort et forsøk på å slukke brannen selv, men det lot seg ikke gjøre, sier operasjonsleder Breistrand.

Både politi og brannvesen er på stedet, sier operasjonsleder hos Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim.

Klokken 17.10 melder politiet på Twitter at både hytten og uthuset er nedbrent.

To skadde

Totalt fire personer var til stede da brannen begynte. To av de fire personene som var til stede under brannen er lettere skadd.

En person har brannskader og en annen person har pustet inn røyk.

De to skadde er kjørt til Namsos sykehus for videre oppfølging.