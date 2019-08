Fikk nei fra Løkberg: Her er Ranheims plan i overgangsvinduet

Saken oppdateres.

Uka fikk dermed en særs dårlig start for de to som begge ble målt til 88 km/t under en kontroll ved Grande i Ørland. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t. Råkjøringa førte til anmeldelse og førerkortbeslag, opplyser politiet.

I tillegg fikk en bilist forenklet forelegg for en mindre fartsovertredelse.

Kontrollen ble gjennomført ved sjutiden mandag morgen, forteller operasjonsleder Bjørnar Gaasvik ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.