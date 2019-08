Frontruta på bussen ble delvis knust etter kollisjon med lastebil

Brann i uthus på Frøya - fare for spredning

Saken oppdateres.

En buss og en lastebil kolliderte på fylkesvei 704 ved Tanem i Klæbu. Det melder politiet på Twitter.

Politiet skriver videre at sammenstøtet skjedde i lav fart og det er snakk om mindre materielle skader. Ingen personer ble skadd. Ett felt av fylkesveien er foreløpig stengt.

- Bussen kom fra Brannåsvegen og skulle kjøre inn på fylkesveien da det oppsto en kollisjon med en lastebil. Det ble først meldt at det var en front mot front-kollisjon, men det blir riktigere å si at det var et sammenstøt, forklarer operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Deler av frontruta på bussen ble knust.

- Det var ingen voldsom smell, og de sju busspassasjerene og bussjåføren ble ikke skadd i sammenstøtet, sier Kimo.

Politiet er i ferd med ta forklaringer fra de involverte partene. Det er ikke konkludert med noe førerkortbeslag ennå.