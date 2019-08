Mitt forslag til aktivitet på AtBs julebord for 2019 er å ta seg fra Lierne, via Seierstad og Titran, til Røros, med kollektivtransport

Privat bursdagsfeiring for kronprinsesse Mette-Marit

Skolestart: «Vi hadde ikke tenkt over at daglige raseriutbrudd og motvilje til å gå på skolen kunne handle om sjalusi.»

Festningen-programmet er komplett: Her er de fem siste artistene

Festningen-programmet er komplett: Her er de fem siste artistene

Saken oppdateres.

Ifølge Trønder-Avisa skjedde påkjørselen i Lurudalen.

Til Nationen opplyser Even Bjørnes, rådgiver i Statens Naturoppsyn Steinkjer, at ingen personer ble skadd.

Det er tatt DNA-prøver av bjørnen, som veide 48 kilo, og oppsynet venter på svar på disse.

– Enn så lenge anslår vi at den var rundt to og et halvt år gammel, sier Bjørnes.