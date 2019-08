18-åring mistet lappen etter utforkjøring

Metrobuss punkterte: - Jeg har jobbet i bransjen i over 40 år og har aldri hørt om noe lignende

Saken oppdateres.

Like etter klokka 18 tirsdag meldte politiet på Twitter at en bil med tre personer hadde kjørt av veien i Melhus.

- Vi fikk melding om at en bil hadde kjørt av veien. Både spor og vitneobservasjoner tilsa at det var snakk om uaktsom kjøring, og at hastighet kan ha vært medvirkende årsak til utforkjøringen, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Ingen av de tre involverte er skadet. Den 18 år gamle føreren av bilen blir anmeldt for uaktsom kjøring, og vil også bli fratatt sitt helt ferske førerkort.

- Fører har hatt lappen i knapt én måned. Passasjerene var året yngre enn sjåføren, sier Kimo.

Bilen har kjørt ned en skråning på sju-åtte meter og har fått store materielle skader.