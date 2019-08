Bare halvparten av de yngste bruker stemmeretten. Spesielt én sak er viktig når de velger parti

Saken oppdateres.

En kvart million unge velgere har fått stemmerett siden forrige kommune- og fylkestingsvalg. Men bare halvparten av dem vil benytte seg av stemmeretten i høstens lokalvalg, skal man tro statistikken. I 2015 var det under 50 prosent av de mellom 18-19 år som stemte i lokalvalget.

Adresseavisen tok turen til Ole Vig videregående skole i Stjørdal for å finne ut om førstegangsvelgerne har bestemt seg for å stemme, og hva de har i bakhodet når de setter sitt første kryss.

Trøndelag stemmer NRK, Adresseavisen og en hel rekke lokalaviser samarbeider om valgsatsningen "Trøndelag stemmer".

I 14 dager vil mediehusene turnere hele Trøndelag for å få fram de viktigste lokalsakene og de gode løsningene

Hver dag blir det direkteoverført debatt klokken 16.15 på adressa.no og nrk.no

Et spesifikt tema vil bli belyst med reportasjer fra lokalavisene og NRKs mange redaksjoner

Et mål med Trøndelag stemmer er å få flere unge til å bruke stemmeretten. Hver dag besøker reporterne unge velgere der de er.

Adresseavisen er med på hele turneen og ønsker å gå inn i valgkampens mest interessante dragkamper på hvert sted. Denne ukens turne: Tirsdag: Værnes-regionen Onsdag: Gauldal-regionen Torsdag: Røros-regionen Fredag: Oppdals-regionen Neste uke besøkes Frøya/Hitra, Orkland, Fosen, Ytre Namdal, Midtre- og Indre Namdal og Innherred

Tips oss om hva vi bør skrive om fra din region: tips@adresseavisen.no

Stoler på «valgomaten»

- Jeg tok valgomaten på nett. Det stod det at jeg skulle stemme på Arbeiderpartiet, så da blir det vel det, sier Kristoffer Johnsen (18), som går påbygg.

Han er klar på at det særlig er ett spørsmål som var viktig når han bestemte seg for hvilket parti som får hans stemme.

- Klima og miljøspørsmål var spesielt viktig for meg. Der er jeg enig med Arbeiderpartiet, sier Kristoffer før han legger til:

- Også har jo kjæresten hatt litt innflytelse på hva jeg velger.

Klima viktigst

Kristoffer er ikke alene om å trekke frem klimapolitikken som det viktigste spørsmålet i valgkampen. De fleste av ungdommene Adresseavisen snakket meg på Ole Vig mente partienes innstilling til å løse klimakrisa var det viktigste spørsmålet for dem.



Også i kommunevalget.

- Jeg synes vi kan gjøre mer for å redusere utslippene av klimagasser i Norge, sier Hedda Salberg (18). Selv om global oppvarming er et globalt problem, mener hun kommunen kan gjøre mer for å bidra til løsningen.

- Kommunen kan gjøre noe for å redusere kjøttforbruket de stedene der kommunen serverer mat. Man trenger ikke å kutte det ut helt. Jeg jobber på et bosenter og vet at det hadde blitt lite populært, men jeg synes det kan gjøres mer for å få ned forbruket, sier Hedda.

Hun har ikke bestemt seg helt for hvilket parti hun skal sette et kryss ved i kommune- og fylkestingsvalget i Stjørdal, men er sikker på at det blir ett av partiene på venstresiden.

Fravær, abort og sentralisering

Blant de unge velgerne Adresseavisen snakket med, var det ikke de lokalpolitiske spørsmål som ble trukket frem som viktigst for hvilke parti de unge stemmer på.

- Jeg synes fraværsregelen er dårlig. Hvis du er borte fra et fag der du ikke har så mange timer, kan det fort store konsekvenser, sier Jennifer Johansen (18). Hun går reiselivslinja, og er helt klar på at hun skal benytte seg av stemmeretten i valget.

- Jeg har bestemt meg for å stemme på Rødt. Jeg har kanskje blitt litt påvirket av familien, sier Jennifer.

For Ronja Halle (18) og Fanny Hoff (18) var det heller ikke den lokalpolitiske striden om byutvikling i Stjørdal som avgjør hvilket parti som kaprer deres stemme.

- Det har jo vært snakket mye om endringer i abortloven. Det synes jeg er dumt, så jeg ville ikke stemt på Høyre som var med på å slippe til Kristelig Folkeparti, sier Fanny, som har tenkt å stemme Arbeiderpartiet i kommunevalget.

- Hvis jeg var ordfører i en dag ville jeg fått alle til å gjøre noe for miljøet. Kanskje satt alle til å plukke plast rundt omkring, sier hun.

- Jeg har tenkt å stemme på Senterpartiet. Det har vært mye sentralisering med denne regjeringa. Jeg tror ikke alle tenker på at det får store konsekvenser, blant annet for bøndene og folk som bor i distriktene, sier Ann Eirin Alfnes, som skal stemme i sitt første kommunevalg i Levanger.

Unge navn å stemme på

Når førstegangsvelgerne på Ole Vig går til valglokalet, finner de flere jevnaldrende kandidater de kan stemme på. Flere av politikerne som er å finne høyt på partilistene i Værnes-regionen, er så unge at høstens kommune- og fylkestingsvalg det første de får stemme i.

- Jeg tror vi må bli flinkere til å snakke om de sakene som de unge virkelig bryr seg om, og til å få unge til å forstå at også politikk handler om de tingene de bryr seg om i hverdagen – som skole, klima og kollektivtilbudet, sier Emilie Græsli (19), som stiller til valg for Arbeiderpartiet i Tydal.

Hun brukte tirsdagen til å verve nye medlemmer til Arbeiderpartiets ungdomsparti (AUF) på Ole Vig.

- Det blir mye jobbing nå i valgkampen. Det kan fort bli dager som er 12-13 timer lange når det står på, men det er det verdt, sier Emilie.





