Malariamygg påvist i Trøndelag

Saken oppdateres.

Malariamyggen ble funnet på Tautra, en øy i Trondheimsfjorden, og det er første gang den potensielt smittebærende myggen er registrert i Trøndelag, melder NRK. Tidligere er arten påvist både i Pasvik i Finnmark og i Østfold.

Malaria er utbredt over store deler av den tropiske verden, men Afrika står for de fleste tilfellene. I 2016 var det 216 millioner mennesker som fikk sykdommen på verdensbasis. Men selv om malariamyggen er oppdaget i Trøndelag, er det ifølge forskerne ingen fare for lokalbefolkningen.

– Malariamyggen er i utgangspunktet ikke smittefarlig, sier biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning til NTB.

Forsvunnet fra Norge

Malaria forårsakes av en parasitt i Plasmodium-slekten, og myggene kalles malariamygg enten de har parasitten i seg eller ikke, sier Dahle. Parasitten regnes som forsvunnet fra Norge og det er lite som tyder på at den etablerer seg igjen med det første.

Avdelingsdirektør Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet sier helsemyndighetene følger med på nye typer mygg som kommer til Norge.

– Hvis man stoler på FNs klimapanel og de beregningene som er gjort, må vi se at disse myggene vil få fotfeste i Norge. Fremst av disse er en art som heter asiatisk tigermygg. Den har kommet helt opp til Sør-Tyskland, sier han.