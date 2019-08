Frøya-ordføreren inhabil i vindkraftsaken

Saken oppdateres.

Det skjedde i formannskapsmøtet mandag, etter at Berit Flåmo (Ap) selv hadde bedt om å få vurdert sin habilitet.

Heretter er det varaordfører Pål Terje Bekken (Ap) som er fungerende ordfører i vindkraftsaken.

- Flåmo ba om å få vurdert sin habilitet etter at hennes ektemanns firma Eidsvaag Kran inngikk avtale med Søbstad AS som er hovedentreprenør for veier og infrastruktur, sier Bekken til Adresseavisen.

Eidsvaag Kran leier ut et område i Nordhammarvika hvor Søbstad skal ha brakkeriggen sin under utbyggingen, opplyser Bekken.

Den opprinnelige planen var at brakkeriggen skulle ligge i Nessadalen.

Møter utbyggerne om utkjøp

Formannskapet tok mandag også opp saken om muligheten for å kjøpe ut vindkraftutbyggerne Stadtwerke München og Trønderenergi.

Denne måten å få stoppet utbyggingen på, kom opp som en mulighet etter at vindkraftmotstander og Salmar-gründer Gustav Witzøe sa seg villig til å bli med på et spleiselag for å få stoppet utbyggingen. - Jeg skal være med å bidra om utbyggerne går med på et «frikjøp», uten «umulige» krav som sist, har Witzøe til froya.no.

Til Adresseavisen har Christian Vogt som er ansvarlig i Stadtwerke München (SWM) for utbyggingen på Frøya, uttalt at han er villig til å snakke med Frøya kommune om denne muligheten.

- Formannskapet vedtok å ha et avklaringsmøte med utbyggerne SWM og Trønderenergi om saken. Vi må avklare om det har noen hensikt å gå i forhandlinger om utkjøp, sier Bekken.

Når er ennå ikke bestemt, men det blir neppe denne uken, ifølge Bekken.

Krever alternativ til Frøya-utbyggingen

Foreløpig har det vært kontakt mellom kommunes advokat Hallgrim Fagervold i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz og Witzøes advokat Lars Alsaker i advokatfirmaet Sands om dette.

- Det er to hovedspørsmål som må avklares. En eventuell kjøpesum, og kravet fra SWM. For å trekke seg fra Frøya-utbyggingen krever SWM et alternativt prosjekt som gir 60 megawatt, tilsvarende det kraftverket på Frøya er ment å produsere. Dette er et krav vi ikke helt forstår og som umulig for Frøya å oppfylle, sier Bekken.

Beløp for hva utkjøp kan komme til å koste, har versert, sier Bekken, men vil ikke gi noen tall.

- Hvor mye Frøya eventuelt skal legge i potten og hvilke penger som da skal brukes, er foreløpig høyst uavklart, sier Bekken.