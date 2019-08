- Jeg vil berge Leka som egen kommune

Utvalg vil utrede selvvalgt eksamen for elever

Valgdebatt: I én trøndelagskommune er hver tredje innbygger over 60 år om få år Om fire år er hver tredje innbygger i denne kommunen over 60 år

- Økt tilflytting er sak nummer én for Leka, sier Elisabeth Helmersen. Hun er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Leka og deltar i valgdebatten NRK Trøndelag, Namdalsavisa og Adresseavisen arrangerer på Rørvik torsdag.

Elisabeth Helmersen mener det er riktig for Leka å bli stående alene som kommune mens naboene Nærøy og Vikna slår seg sammen til Nærøysund kommune fra årsskiftet.

Men hun er bekymret for framtida til den lille øykommunen helt nord i Trøndelag.

- Situasjonen for Leka er utfordrende, men jeg var en av dem som sloss for at Leka skulle fortsette alene. Jeg vil fortsatt berge Leka som egen kommune. Men da må vi ha orden på økonomien vår.

Se debatten her:

Gamle lekværinger

- Allerede i 2023 er hver tredje innbygger over 60 år. I 2040 er vi 98 færre lekværinger, sier Helmersen. Hun er provosert over flertallet i kommunestyret som torsdag vedtar å bruke åtte millioner kroner fra havbruksfondet til asfalt.

- Asfalt, freser hun og reagerer på at kommunestyret bruker store deler av havbruksfondet på asfalt og ikke på å få flere mennesker til kommunen.

- Ingen kan spå om Leka står alene om ti år. Vi bestemmer ikke alene. Det vi styrer over, er våre egne penger. Vi må ha orden i økonomien vår. Vi plukker ikke så store andeler av fondet på dette tidspunktet når det åpenbart er andre ting vi må bruke penger på. Jeg kan nevne aldersboliger for eksempel.

Slik vil Ap sikre bosettingen i Leka

- Arbeiderpartiet vil bruke penger på å øke tilflyttingen, sier hun.

- Vi vil gi 300 000 kroner til tilskudd for å kjøpe bolig, gi dispensasjon til bygging i strandsonen og sette av penger til utdanningsfond. Vi vil også ha pendlerbåt slik at folk kan bo på Leka og pendle til arbeid utenfor kommunen.

Hvem tror du er ordfører i Leka etter valget?

- Det er Elisabeth Helmersen, sier hun. Arbeiderpartiet har samarbeidsavtale med SV og Venstre. Senterpartiet har dagens ordfører og er det siste og fjerde partiet som stiller til valg.

Trøndelags nordligste perle under press