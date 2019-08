Dagens valgdebatt: I Namdalen sliter mange unge psykisk - kan politikerne gjøre noe?

Skarstein til finalen i ro-VM - også klar for Paralympics i 2020

Åge solgte ut på under to timer

Hundrevis skal brøle for klimaet på Brattøra

Valgdebatt: I én trøndelagskommune er hver tredje innbygger over 60 år om få år Om fire år er hver tredje innbygger i denne kommunen over 60 år

Dystre utsikter for Great Barrier Reef

Hundrevis skal brøle for klimaet på Brattøra

Saken oppdateres.

I valgkampen samarbeider Adresseavisen med NRK-Trøndelag og lokalavisene i Trøndelag for å få fram de viktigste sakene i lokalvalget. Fra hele Trøndelag. I dag er vi i Namsos og psykisk helse blant unge er tema. En artikkelserie i NRK og Namdalsavisa har de siste dagene dokumentert at mange unge sliter psykisk.Særlig ser det ut til at mange har det vanskelig i Grong og Lierne.

Les alle saker fra Trøndelag stemmer

Les mer om valget 2019 her

Dagens debatt skal handle hva politikerne kan gjøre. Hvordan er psykisk helse prioritert i kommunene?

– Jeg får snapper om selvmordstanker hver eneste dag, jeg vet at mange strever. De fleste som kontakter meg har det vanskelig.

Det sier helsesykepleier Tale Maria Krohn Engvik bedre kjent som «Helsesista» blant ungdom. Hun har kontakt med tusenvis av ungdommer hver dag via Snapchat.

LES OGSÅ: I én trøndelagskommune er hver tredje innbygger snart over 60 år.

Hver måned tar i gjennomsnitt seks unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv i Norge.

I Namdalen har seks menn fra starten av tenårene til slutten av 30-årene avsluttet livet sitt på egenhånd så langt i 2019.

Det er fra flere datakilder rapportert økende forekomst av psykiske plager blant ungdom i Norge. Data fra Ung-HUNT bekrefter denne utviklinga.

Nye tall fra Ung-HUNT4 viser at omtrent 20 prosent av ungdommer i alderen 13-19 år hadde skadet seg selv en eller flere ganger.

Symptomer på angst og depresjon har fra Ung-Hunt 1 til Ung-Hunt 4 økt fra fra 10,1 prosent til 16,5.

Kilder: Namdalsavisa / NRK / Hunt

LES OGSÅ:

Sigrid startet egen bedrift i Åfjord: - Jeg følte folk ikke hadde tro på meg

I Indre Fosen kan valget skape politisk jordskjelv

- Vi vil hindre at gata dør

Drittlei valget allerede? Her ser du valgdeltakelsen i alle trønderske kommuner for fire år siden.

Trøndelags nordligste perle under press