Fikk lukrative kontrakter med Forsvarsbygg - fortalte ikke om bedrageridommene

Saken oppdateres.

Som VG skrev tirsdag ble Frp-politiker på Ørland, Trond Magnus Brekstad, idømt erstatning for snekkerarbeid etter «dårlig håndverk og grov uaktsomhet». Så fikk han kontrakter til 39 millioner kroner med Forsvarsbygg - uten å fortelle om bedrageridommene.

- Holdt tilbake info

– Brekstad har holdt tilbake opplysninger som er interessante for oss. Forsvarsbygg fikk ikke det fulle bildet underveis i anbudsprosessen. Vi forventer at de som leverer anbud er ærlige og ryddige, sier plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen for kampflybasen på Ørland til VG.

Forsvarsbygg reagerer på Brekstads bedrageridommer og omfattende konkurs som VG avslørte. Forsvarsbygg krever en etisk egenerklæring fra leverandører. Den skal opplyse om sentrale personer i virksomheten er dømt for bedrageri. Ifølge VG var det ikke spor av dette i anbudspapirene Brekstad og selskapet leverte.

Forsvarsbygg ble varslet

Forsvarsbygg bekrefter imidlertid at personer i lokalsamfunnet tok kontakt med Forsvarsbygg og varslet om Brekstads bakgrunn, men at de mener at de ikke kunne heve kontrakten fordi forholdene var foreldet.

Til VG sier Brekstad først at han ikke har informert Forsvarsbygg om dommene og at det aldri har vært noe tema.

Senere sier han til VG at «på etikkskjemaet jeg måtte fylle ut skulle de kun ha domfellelser for de siste fem årene. Jeg har ikke gjort noe straffbart på 10 år.»