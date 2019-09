Grillhytte totalskadd i Namdalen

Dette er «fy-» og «ja-maten» for treningsglade

Saken oppdateres.

Grillhytta er ifølge politiet totalskadd, men brannvesenet berget hovedhytta og driver med etterslukking.

- Grillhuset er overtent, så nå jobbes det med å berge hovedhytta. Brannen er såpass kraftig at det er en viss fare for spredning, sa operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt Ebbe Kimo like før klokken 20.

Både hytta og grillhuset ligger litt krevende til og nødetatene måtte jobbe for å komme seg til stedet.

- Brannvesenet er på stedet, men jobber med å komme seg til selve hytta. Den ligger litt bortenfor veien og vi er avhengig av å bruke båt for å komme til med slukningsutstyr, sa Kimo.

Det er ingen personer som er skadet.