Leteaksjon etter savnet jeger i Namdal

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte at helikopteret er kalt ut rundt 1.45 natt til mandag.

– Vi har startet et søk etter en mann i 60-årene som er savnet av sine jaktkamerater i området Storvatnet i Nærøy. Vi får bistand av et Sea King-helikopter og kaller i tillegg ut frivillige mannskaper, lyder beskjeden.

Operasjonsleder Ebbe Kimo forklarer for NTB at det er viktig å få søkt med helikopter mens værforholdene ennå tillater det. Uværet som har herjet Vestlandet og Sør-Norget i helga, beveger seg nordover.

– Vi fikk melding fra en gruppe jegere som hadde vært på jakt i et område nordøst for Salsbruket, sør for Foldereid i Nærøy. Det er område med tjern og innsjøer og fjellterreng. Jaktkameraten møtte ikke opp til avtalt sted 18.30 søndag. De ringte oss etter å ha lett etter ham en stund, sa Kimo til NTB.

Jaktkameratene hadde først lett litt etter mannen selv, før de tok kontakt med politiet rundt klokken 22.00. Det er relativt grisgrendte strøk, jaktområdene ligger helt opp mot fylkesgrensa. Mer spesifikt fra Salsbruket og videre innover. Mannen har ikke noen telefon eller jaktradio som han kan nås på.

- Er mannen vant til å være ute?

- Ja, han er veldig jaktvant og har jaktet i ganske mange år. Han er opprinnelig fra østlandet, men skal være godt kjent i terrenget, sa politiets operasjonsleder Hans Christian Jannisson til Adresseavisen natt til mandag.

Mandag morgen foregår det ikke helikoptersøk, men politiet håper på å få ut frivillige letemannskaper som skal lete i det samme området som helikopteret har vært.

