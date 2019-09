Denne fritidsbåten fikk store skader etter branntilløp

Han vurderer å starte for seg selv. Jobbeksperten har åtte råd

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket onsdag formiddag ut etter melding om branntilløp i en fritidsbåt som ligger ved brygga i Vik i Flatanger.

Båten ble dyttet ut på sjøen, for å forhindre eventuell spredning, skriver politiet på Twitter.

Klokken 11.21 skriver operasjonssentralen på Twitter at brannvesenet har kontroll og driver med etterslukking.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm opplyser at politiet fikk meldingen via en trippelvarsling klokken 11.01. Meldingen gikk ut på at det var ulmebrann i en 28 fots sjark.

- Brannvesenet har kontroll, og skal straks gå inn i båten, sier hun klokken 11.35.

- Er noen skadd som følge av brannen?

- Det er ikke meldt om skadde, sier hun.

Båten fikk store skader etter brannen som ble oppdaget av vitner på avstand. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og oppretter sak.