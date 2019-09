Meråkerbanen stengt

Blytung start for Rosenborg i Europa

Saken oppdateres.

- Vi jobber med å rette feilen. Varigheten er uviss, ifølge Bane Nor som varsler en ny oppdatering klokken 14.00 fredag.

Vy melder at alle tog blir innstilt mellom Hell og Storlien.

- Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Tog retning Storlien er innstilt mellom Hell og Storlien. Toget kjøres ekstra til Stjørdal. På Stjørdal blir det overgang til buss retning Storlien. Reisende fra Storlien mot Trondheim kjøres i buss. Reisende mellom Hell og Trondheim henvises til andre tog på strekningen.

Også strekningen Marienborg - Lerkendal er stengt for togtrafikk, dette skyldes at Bane Nor jobber på sporet, og tog blir innstilt, ifølge Vy.

