Her blir ambulansen stående fast: - Bare tidsspørsmål før det skjer en alvorlig hendelse

Her er snøen kommet til Trøndelag

Meteorolog Eldbjørg Moxneshar selv latt seg irritere over feilaktige prognoser. Nå forklarer hun hvorfor de bommer på værmeldingen

Krever at Ap, SV og MDG holder løftene om de mest sårbare barna

Her kommer det mest nedbør på fredag

Voldtekter over internett anmeldes stadig oftere - stor andel unge overgripere

- Hvem saltes det egentlig for på sykkelveiene? Ikke for oss syklister i hvert fall

Satte ny døgnrekord for regn i september

Oppdal fikk over 80 prosent av månedsnedbøren på 48 timer

Her kommer det mest nedbør på fredag

Satte ny døgnrekord for regn i september

- Hvem saltes det egentlig for på sykkelveiene? Ikke for oss syklister i hvert fall

Tre har falt over strømlinje i Namsos

Satte ny døgnrekord for regn i september

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som på Twitter melder om at et tre har falt over en strømlinje på Spillumsvegen i Namsos.

- Vi har varslet NTE og vegtrafikksentralen, og har en patrulje på stedet i påvente av entreprenør og representant fra NTE, heter det i meldingen klokken 11.12.