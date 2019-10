Sier nei til to store boligprosjekter i Trondheim

Saken oppdateres.

En bil med to personer har kjørt i en bergvegg like ved Smines bru i Nærøy kommune. Ingen utrykningskjøretøy var fremme ved ulykkesstedet like før klokka 10:50, ifølge Kirsten Bergstrøm ved politiets operasjonssentral.

Det er trolig snakk om personskader, men uvisst av hvilken grad.

Hun opplyser at det er svært glatt på stedet, og oppfordrer alle bilister til å ferdes forsiktig.