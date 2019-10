Feil på utstyr til norske F-35

Knuste et vindu etter å ha blitt kastet ut fra utested

Saken oppdateres.

Problemene påvirker ikke planene om å ta i bruk flyet innen utgangen av året, opplyser Luftforsvaret til TV 2.

I et intervju med det amerikanske militærtidsskriftet Defense News sier generalmajor Tonje Skinnarland at den spesialutviklede skjermen ikke virker som den skal, og at det er viktig å få det rettet før vinteren 2020/2021.

Generalmajoren har denne uken besøkt Naval Air Station Jacksonville i USA, der norsk personell utdannes til å bruke de nye P-8 Poseidon overvåkingsflyene.

På Ørland hovedflystasjon har Luftforsvaret en skvadron med 15 F-35A-fly som etter planen skal tas i bruk operativt i løpet av 2019.

Problemene med bremseskjermene kommer ikke til å påvirke første operative evne, det som kalles IOC, opplyser oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

– Vi planlegger fremdeles å melde kapasiteten initielt operativ innen utgangen av året, sier Gaasland og legger til at bremseskjerm aldri har vært en del av IOC-kravet.

Her kan du lese Adresseavisens omfattende reportasje fra om hvordan Norges nye kampfly, F-35, skal løse alle slags oppdrag.