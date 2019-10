Slipper ut enorme mengder popkorn på sjøen

Unngikk kollisjon med bil - endte her

Saken oppdateres.

Enorme mengder popkorn skal brukes i en øvelse tirsdag morgen, skriver Hitra-Frøya. Popkorn oppfører seg omtrent som oljesøl. Derfor skal beredskapstroppene øve seg på kinogodtet for å begrense skadene ved et oljeutslipp.

Det er en oljevernøvelse der de beredskapsansvarlige skal øve på hva de skal gjøre dersom det skjer et stort oljeutslipp utenfor kysten. Scenariet er at en av oljeplattformene til Equinor har hatt et utslipp og oljeflakene driver mot land på Frøya. Ulike beredskapsetater, lokale og nasjonale myndigheter, internasjonal akuttberedskap og oljebransjen skal samarbeide om hvordan de skal begrense skadene.

I tillegg til pokorn og mange mennesker, vil også sjøgående fartøyer, fly og droner bli brukt i øvelsen, skriver lokalavisa.

