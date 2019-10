Kjøpte brukt kamera og fant over 100 bilder

Saken oppdateres.

Anders Granlund kjøpte seg nylig et brukt kompaktkamera, da han fikk åpnet minnekortet oppdaget han at det fremdeles lå bilder på kameraet.

- Jeg så gjennom kameraet og fant et minnekort. Det er et annet type minnekort enn det jeg er vant til, men jeg hadde et adapter og fant ut at det var 160 bilder der, sier han.

LES OGSÅ: Snart kan du oppleve Bymarka via Google Street view

Trondheim Torg og Spania-bilder

Alle bildene på kameraet er datert mellom 2008 og 2010.

- Jeg tenkte kanskje at noen har kvittet seg med det og rett og slett glemt å ta ut bildene. De har sikkert ikke tenkt noe mer over det, sier han.





På bildene forteller han at det er mye eldre folk og familiebilder.

- Mye tyder på at det kan være folk fra Trøndelag eller Melhus. Det er flere bilder fra turer, noe fra Trondheim Torg og noe fra Spania ser det ut som. Det er også noen bilder av en mor og baby, sier Granlund.

Kompaktkameraet av typen Finepix f30 og ble kjøpt på en bruktbutikk på Melhus, like ved Max Bingo.

LES OGSÅ: Sjøormen dukket opp igjen i Snåsavatnet