Mattilsynet skal tvangsslakte rundt 300 dyr

Saken oppdateres.

Torsdag aksjonerer de mot gården, og dyrene skal fraktes vekk, skriver NRK.

– I så alvorlige tilfeller, som går over så lang tid, har Mattilsynet mulighet til å avvikle dyrehold, og det er det vi gjennomfører i dag, sier Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet til kanalen.

Har fulgt driften i tolv år

Mattilsynet har fulgt med på gården, som drives av den veterinærutdannede bonden Merete Støvring, i over tolv år.

Totalt er det gjennomført rundt 20 inspeksjoner og fattet 25 vedtak som gjelder brudd på regelverket om dyrevelferd.

Mattilsynet anslår at det er snakk om opp imot 200 høner, 30 kyr, 15 hester, 100 sauer og 10 griser som nå skal tvangsslaktes.

– Bruddene omfatter lang tids manglende dekning av de behovene dyrene har for vann, hvile, tilsyn og pleie. Vi har over tid prøvd å aktivt veilede, uten at det har ført fram. Vi erfarer at regelbruddene gjentas, nye regelbrudd oppstår, og flere pålegg blir ikke etterkommet, sier Knutsen.

– Unødvendig

Støvring har ikke besvart NRKs og NTBs henvendelser torsdag. Hennes advokat Torkjell Øvrebø kaller aksjonen unødvendig.

– Hun har solgt alle dyrene, i tillegg til at noen av dem er meldt inn til slakt. Dette er meldt inn til Mattilsynet, sier han til NTB.

Ifølge Øvrebø var de i dialog med Mattilsynet senest forrige uke, der forståelsen var at Støvring skulle avvikle driften selv.

– Mattilsynet har også nylig tatt kontakt med ønske om et møte, noe vi svarte at vi var villig til. Da hadde vi forventet at de kom tilbake med et tidspunkt, men har ikke hørt noe, sier advokaten, som forteller at han torsdag ettermiddag har sendt e-post til Mattilsynet der han ber om at aksjonen stoppes.

Fikk utsatt frist

Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet har imidlertid et annet syn på saken. Han sier til NTB at den opprinnelige avviklingsfristen for dyreholdet var satt til 1. oktober. Da fristen nærmet seg, ble det også gitt en ukes utsettelse etter ønske fra bonden.

– Med det lange tidsperspektivet som har vært forut, har vi varslet om konsekvensene dersom dyreholder ikke selger dyrene eller avvikler dyreholdet selv, og at Mattilsynet da må inn og gjennomføre avviklingen, sier Knutsen.

Ifølge Knutsen manglet det også opplysninger om enkelte dyr i dyreholdet, og det ble derfor invitert til et nytt møte forrige uke. Møtet ble avslått av dyreeier, ifølge Knutsen.

– I går ba dyreeier om et nytt møte senere neste uke, og vi sa da at det var uaktuelt. Vi kan ikke utsette dette lenger fremover mot vintersesongen. Dette handler ikke om en uvilje hos oss, understreker han.

Langvarig konflikt

Støvring har tidligere jobbet som seksjonssjef i Mattilsynet og har hatt en langvarig faglig uenighet med sin tidligere arbeidsgiver, skriver NRK.

Tidligere i år mistet hun retten til å drive dyrehold etter at hun tapte et søksmål mot staten. Retten opprettholdt da vedtaket om at alle dyrene på gården måtte omplasseres eller slaktes.

Støvring har tidligere sagt at konflikten med Mattilsynet forverret seg etter at en ny inspektør overtok.