I en laserkontroll på fylkesvei 705 på Lånke har ni bilførere fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 80 km/t i 60-sonen.

I forbindelse med en annen trafikk-kontroll i Bindal ble en mopedist stanset. Uten hjelm, uten gyldig førerkort, men med promille. Vedkommende blir anmeldt for kjøringen og fremstilt for lege for blodprøvetaking, rapporterer politiet i Trøndelag på Twitter.