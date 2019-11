Brann på Tautra viste seg å være et bål

Mistenkt for bibliotekbrann i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokken 17.20 at det var en brann nord på Tautra i Frosta kommune. Det var brannvesenet og et kystvaktskip som sto for oppdraget.

Klokken 17.40 opplyste operasjonsleder Bjørn Handegard at det var kystvakta som oppdaget brannen. Det skulle imidlertid ikke brenne i noen bygning, men i terrenget. Brannvesenet på Frosta rykket ut for slokking.

- Jeg har ikke hørt noe mer etter det, så da regner jeg med at det går greit, sa Handegard.

Klokken 17.50 forteller brannvakt Ole Marius Haugen at de er ferdige på stedet, og at det var snakk om et bål.