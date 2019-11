Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag opplyser på Twitter at den høyeste hastigheten som ble målt var 98 kilometer i timen i 70-sonen.

I tillegg til de ni forenklede foreleggene for fart, ble to sjåfører også anmeldt for henholdsvis kjøring uten gyldig førerkort og for kjøring i ruspåvirket tilstand.