Lastebil fikk knust frontruta på E6 da is fra vogntog ramlet av

En lastebil på vei over Sandfærhusbrua på E6 ved Hell i Stjørdal fikk knust frontruta da et isskred fra et vogntog foran ramlet av. Fører av lastebilen ble ikke skadd i uhellet, som skjedde en gang litt etter klokken ni.

- Det er en farlig situasjon, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

Det er uklart om føreren foran oppdaget hva som hadde skjedd, skriver politiet på Twitter fredag formiddag.

- Det er grunn til å påpeke at bilfører har plikt til å gjøre ren bilen for is og snø slik at sånne ting ikke skjer - det gjelder enten bilen er stor eller liten - og uavhengig av om du har god eller dårlig tid, understreker politiet videre.

Operasjonsleder Kimo sier de fikk melding om hendelsen klokka 09.45. Det var en god stund etter at det hadde skjedd. Han sier sjåføren på lastebilen som fikk ruta knust, regnet med at den andre bilen allerede da var i Trondheim.

- Han beskrev den som en grønn semitrailer med gule og røde merker. Det dreier seg trolig om et utenlandsk kjøretøy, sier Kimo.

Politiet ønsker å komme i kontakt med føreren av bilen.