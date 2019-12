Full storm og vindkast på over 150 kilometer i timen i Oppdal

Saken oppdateres.

Etter at det onsdag ettermiddag gikk et jordras ved Liankrysset i Åfjord, ble det sendt flere representanter fra Statens vegvesen og og en geolog til stedet for å kartlegge området.

Klokken 23 hadde byggeleder Olaf Rovik og en geotekniker foretatt undersøkelser i området. Undersøkelsene vil gjenopptas igjen torsdag morgen.

- Det er ganske stabilt her nå, og det har heller ikke rast noe mer etter det første raset, opplyser Rovik.

- Er det noen grunn til å evakuere beboere?

- Det bor ingen i umiddelbar nærhet til området, så det er det ikke behov for.

- Hva er planen videre?

- Nå lar vi det stå over natta, og ser om det holder seg stabilt til torsdag. Da vil vi gjøre ytterligere undersøkelser på veien og ta noen graveprøver fra jorda, sier Rovik.

Nå er det én tydelig prioritet som går foran alle andre.

- Første prioritet er å få åpnet veien igjen, avslutter Olaf Rovik.

