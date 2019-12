Hjørnesteinsbedrift investerer 25 millioner kroner for å redde arbeidsplassene

Gode seertall for norsk HBO-serie

Her får du hemmeligheten bak en perfekt stekt biff

To trøndere på banen i sesongfinalen for RBK

Fire felt og fartsgrense på 110 km/t er ikke en drøm, men et fornuftig grep

Øvre Rotvoll-nabo angret på at han ga sin stemme til MDG - nå svarer partiet han

Øvre Rotvoll-nabo angret på at han ga sin stemme til MDG - nå svarer partiet han

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter like etter klokken 20.00 torsdag kveld at en bil har havnet på taket i Gjevingåsen, like ved grensen mellom Malvik og Stjørdal.

Fylkesvei 950 er stengt ved Muruvik, ettersom bilen ligger midt i veibanen. Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring via E6.

Nødetatene er på plass.

Politiet opplyser at det kun er fører i bilen. Føreren er våken og sjekkes nå av helsepersonell.

En lyktestolpe på stedet er knekt.