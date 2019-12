Skal fly julestjerne-formasjon med nye kampfly

Saken oppdateres.

Anledningen for formasjonsflygingen er den tradisjonelle julemarkeringen som Luftforsvaret gjør hvert år.

- Akkurat nå har vi fløyet over Trondheim med Hercules-fly, opplyser Stian Roen i Luftforsvaret til Adresseavisen torsdag.

Flyene kommer fra 335-skvadron.

Fredag er det planlagt formasjonsflygning med F-35 og F-16 over flere deler av landet. F-35 vil fly sør for Ørland, og F-16 vil fly nord i landet, opplyser forsvaret i en pressemelding.

Nytt av året er altså at den tradisjonelle «julestjerna» over Trondheim vil være en formasjon med F-35-fly fra Ørland flystasjon.

I pressemeldingen som ligger ute på forsvarets hjemmeside er sjef for 332-skvadron, oberstløytnant Ståle «Steel» Nymoen, sitert på at dette er en fin anledning til å trene på formasjonsflyging med flere kampfly.

- Hensikten med treningen er å øve på å planlegge, koordinere og gjennomføre formasjonsflyging med flere kampfly. Kampflyene vil også legge seg i en julestjerneformasjon over deler av landet for å markere slutten på året, heter det i pressemeldingen.

- Planen fredag var egentlig å fly over flere steder på Østlandet. Der ser det ut til at vi får vær-utfordringer, men på den positive siden er at vi flyr over deler av Vestlandet. Det skjer ikke så ofte, sier Roen.

Foreløpig plan lagt ut torsdag:

335-skvadrong med C-130J fly:

over Trondheim rundt klokken 12:30 dersom været tillater det.

332 skvadron med F-35 flyr fredag

11.35 Trondheim, 12.00 Molde, 12.05 Ålesund, 12.25 Bergen, 12.35 Haugesund, 12.40 Stavanger.

331 skvadron med F-16 flyr fredag:

11.00 Bodø, 11:20 Leknes, 11.25 Svolvær, 11.30 Stokmarknes, 11.30 Sortland, 11.40 Andøya, 11.55 Tromsø, 12.00 Finnsnes, 12.00 Sørreisa, 12.05 Bardufoss, 12.15 Harstad, 12.20 Narvik, 12.20 Evenes, 12.40 Fauske, 12.45 Bodø.

Ifølge Roen kan ruten bli endret dersom været krever det. Forsvaret skriver på sin hjemmeside at ruten der vil være kontinuerlig oppdatert.

Du finner den oppdaterte ruten her.

Flyrutene vil være i henhold til gjeldende regelverk for lavtflyging, skriver Forsvaret.