Uvær gir trøbbel på flere veier i Trøndelag

Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen varsler like før klokka 21 at Dolmsundbrua på fylkesvei 714 stenges på grunn av kraftig vind. De opplyser samtidig at anbefalt omkjøring er via den gamle fylkesveien.

Klokken 19.13 kom første melding om et vogntog som sto fast i sørgående felt på E6 sør for Drivdalen. Det skrev politiet på sin twitter-konto.

Det kom samtidig opplysninger fra stedet om at vogntoget sperrer nesten hele veien.

Politiet skriver videre at det er dårlige kjøreforhold og dårlig sikt på stedet.

- En patrulje er på vei til stedet nå, men slik vi forstår det er det snakk om et vogntog som ikke klarer å komme seg avgårde for egen maskin, forteller operasjonsleder Viola Elvrum.

Tre kvarter senere, klokken 20.03, kom Statens Vegvesen med sin egen tweet om vogntoget.

De skriver at det er manuell dirigering på stedet, og at berging er bestilt.

Fylkesvei 773 mellom Brekkvasselv og Røyrvik er helt stengt på grunn av værforholdene. En ny vurdering blir gjort torsdag morgen.