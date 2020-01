Frp forlater regjeringen

I 1962 annonserte firmaet som holdt til her at de hadde radiotelefoner

- Jeg tok Frp inn i regjering. Nå tar jeg Frp ut av regjering. Vi får ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sier Siv Jensen.

Med dette er Frp det første partiet etter krigen som forlater en regjering som fortsetter å regjere.

- Jeg er stolt over at Frp har gjennomført mye god politikk de siste 6 og halvt årene, etter opposisjon på over 40 år, innledet Jensen.

- Men regjeringsdeltakelse er et virkemiddel for å gjennomføre politikken vår, ikke et mål i seg selv, sa Jensen - og bekreftet at Frp nå går ut av regjeringen.

Peker på Erna

Partileder Siv Jensen holdt i formiddag et times langt møte med statsminister Erna Solberg. Men i motsetning til det mange av hennes partifeller hevdet, ble det ikke overlevert noen kravliste, opplyser Jensen.

Jensen sier Frp nå ikke lenger føler seg bundet av Granavolden-erklæringen, men gjør det klart at de vil fortsette å støtte Erna Stolberg som statsminister.

- Vårt partiprogram vil være førende i fortsettelse, men for oss er det helt naturlig å peke på Erna Solberg som fortsatt statsminister, sier Jensen.

Blir sittende

Siv Jensen sier det ikke er aktuelt for henne å gå av som partileder.

- Det ligger mye hardt arbeid foran oss. Jeg skal ikke si at det å gå ut av regjering løser enhver utfordring. Jeg er innstilt på å gjøre den jobben og opplever at jeg har bred tillit i partiet, sa Jensen under pressekonferansen.

Snakket en time

Frp inviterte til pressekonferanse med partileder Siv Jensen på Frps partikontor klokka 13.30. Rett etter dette varsler også statsminister Erna Solberg at hun vil møte pressen.

Det var rett før klokken 11.30 at Frp-leder Siv Jensen ankom partihovedkvarteret til Frp for å holde krisemøte med landsstyret sitt.

Da hadde hun nettopp vært i møte med statsminister Erna Solberg hvor hun la frem kravlisten til Frp.

- Det har vært et ryddig møte med statsministeren. Nå skal jeg ha en telefonkonferanse med landsstyret for å informere om situasjonen, sa Jensen.

Rett etter 13.00 ble møtet avsluttet, og partileder Jensen skal informere hva som kom ut av det klokka 13.30.