Nå går politiet ut med oppfordring etter brann i vindkraftverk

Like varmt i januar som det vanligvis er i midten av april: - Et ekstremt avvik

Saken oppdateres.

Politiet mener det er sannsynlig at brannene var påsatt, men lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal lensmannsdistrikt påpeker at han per nå ikke har fått svar på de krimtekniske undersøkelsene.

Omstridt

Det var natt til fredag forrige uke at en gravemaskin og rundt ti sprengningsmatter brant inne på utbyggingsområdet i Frøya vindpark. Det var såpass langt mellom gravemaskinen og sprengningsmattene at politiet anser det som lite sannsynlig at den ene brannen skal ha smittet over på den andre.

Vindkraftutbyggingen er svært omstridt og det har den siste tiden vært flere andre anmeldte skadeverk. Lensmann Haugan bekrefter at politiet ser på om det er en sammenheng mellom hendelsene.

LES MER: Over 60 anmeldte vindkraftsaker: - Alvorligheten har tatt seg opp

Oppfordring

Politiet er nå i ferd med å kartlegge trafikken langs fylkesvei 716 forbi vindkraftverket den aktuelle natta.

Lensmann Haugan sier at politiet ønsker kontakt med personer som har kjørt eller gått langs fylkesvei 716 ved vindkraftverket mellom midnatt og klokken 07.00 fredag 24. januar.

- Vi vil at de som har kjørt forbi anleggsområdet i dette tidsrommet melder seg for politiet, oppfordrer han.

Haugan påpeker at enkelte bilister kan ha dashbordkamera som kan ha fanget opp noe interessant.

- Vi vet at det har vært biltrafikk på den aktuelle veien i tidsrommet vi snakker om her, forteller han.

Haugan sier at politiet foreløpig ikke har noen mistenkte eller siktede i saken.

LES MER: Debatt: Aksjonsgruppa tar avstand fra all hærverk og ulovlige handlinger