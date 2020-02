Fly måtte returnere til Oslo

Uvær ga trafikktrøbbel over Dovrefjell

Saken oppdateres.

Flyet skulle ha landet 12.40, opplyser Marit Helene Stigen, lufthavndirektør på Trondheim lufthavn Værnes til Adresseavisen.

- Det forsøkte å lande et par ganger, så returnerte det til Oslo. Det er sterk vind som er årsaken, sier Stigen.

Hun sier at det er vind over Gevingåsen som gjør at innflyvningen blir spesielt krevende.

Så langt er dette det eneste flyet som har hatt trøbbel på Værnes.

- Vi har hatt landinger både før og etter dette, og trafikken går som normalt. Men slik jeg har skjønt det, er det utfordringer andre steder i landet, sier Stigen.

Hun sier at det ifølge værvarselet skal bli roligere vindforhold utover søndagen, men at det tar seg opp med vestavind mandag. Dette er imidlertid en vindretning som ikke skaper så mye problemer.

- Vi følger med situasjonen, og håper at flytrafikken skal gå sin normale gang, sier Stigen.