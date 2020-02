E6 åpnet igjen etter trafikkuhell

«Skal en med ansvar for ødeleggende naturinngrep, være frontfigur for Trøndelags viktigste kulturinstitusjon?»

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag skriver på Twitter at det dreier seg om et trafikkuhell mellom to semitrailere på E6 ved Kvam i Steinkjer.

Nødetatene er på tur til stedet, skriver politiet videre.

Hendelsen skal ha skjedd i en bratt sving like ved Nøddalsbukta, nord for Kvam sentrum.

Veien helt sperret

Klokken 16.38 skriver politiet at E6 er helt sperret.

- Det ene kjøretøyet har «sakset» og kjørt ut av veien. På grunn av snøforholdene i området, har ikke kjøretøyet kommet seg videre på grunn av høye brøytekanter på stedet, forteller politiets operasjonsleder Frank Brevik.

Trafikken står bom fast i begge retninger for øyeblikket, og bergingsbil er på vei.

Det er skilting på stedet. Politiet ber personbiler om å snu, kjøre tilbake til Steinkjer, og dermed kjøre om fylkesvei 763.

Kjørte i samme retning

Stig Viken er politiets innsatsleder på stedet, og forklarer hvordan det hele har gått for seg.

- Semitrailerne har kjørt i samme retning, hvor den første har fått problemer med feste. Semitraileren bak oppdager dette og begynner å bremse opp. Utrolig nok har den ene klart å svinge til venstre, og den andre til høyre. Dermed har de unngått å kollidere, sier han.

Det skal være vanskelige kjøreforhold i området.

Veien åpnet igjen

Klokken 20:55 kom beskjeden fra Vegtrafikksentralen om at E6 på strekningen Steinkjer-Grong igjen er åpen for trafikk.