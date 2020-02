Kvinnegruppa Ottar har etablert seg i Trøndelag

Saken oppdateres.

– Vi har vært aktive i Trondheim i omtrent ett og et halvt år, men ikke vært formalisert som egen gruppa. Det har vi endelig fått gjort nå, sier Sylvi Dybvik, leder i Trøndelagsgruppa for Kvinnegruppa Ottar.

Mandag kveld hadde Kvinnegruppa Ottar Trøndelag stiftelsesmøte i Trondheim. Ifølge Dybvik har det vært et ønske i lang tid å få etablert en egen gruppe i Trøndelag:

– Nå gleder vi oss til å komme i gang med aktivitet i byen, og sette i gang med å drive medlemsaktivitet i byen.

Anmeldte Club-4

– Vi trenger en aktiv feministisk bevegelse i Trondheim. Det er mange som henvender seg til oss og uttrykker det som et ønske, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger den siste tiden, sier Dybvik.

I januar anmeldte Kvinnegruppa Ottar Club4-sjef Tom Ketil Krogstad for hallikvirksomhet. I februar ble det klart at politiets menneskehandelgruppe hadde startet etterforskning av Club4-sjefen.

– Jeg tror allerede at folk merker at vi er her. Vi har hatt flere aktiviteter, arrangert seminarer og skrevet debattinnlegg. Også anmeldelsen av Club4 har vi fått mye positive tilbakemeldinger på, sier hun.

– Noen blir provoserte

– Det står ikke på saker som er viktige å se på i trøndersk sammenheng. Også i det politiske miljøet, sier Dybvik.

Allerede på lørdag arrangerer de sammen med Kvinnefronten i fellesskap «metoo i Trøndelag og verden», et seminar om metoo-bevegelsen og hvordan den har påvirket Trøndelag.

– Vi har allerede satt et preg på byen, og skal fortsette med det. Det aller viktigste for oss er å skape et fellesskap for feminister, og ha et aktivt, levende sted i byen for vi kan debattere og ha arrangementer.

– De fleste tilbakemeldingene vi får er positive, men det er også noen som blir provosert over at vi vises i bybildet. Men vi kommer helt klart til å bli enda mer synlig i tiden som kommer, sier hun.