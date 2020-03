Ansatte på hurtigruteskip får ikke forlate skipet - to personer i karantene

Takk for at det finnes ærlige og rause mennesker der ute

Saken oppdateres.

Hurtigruteskipet MS Finnmarken er for tiden inne på Fosen verft i Kvithyll i Rissa for oppgraderinger. To ansatte ombord på skipet er nå satt i karantene. Grunnen er at en av dem har vært i nærheten av en person som har fått påvist korona-smitte.

Ingen av dem har symptomer, og har heller ikke fått påvist smitte. Heller ingen av de andre medlemmene av besetningen har noen symptomer. Skipet er ikke i vanlig drift, og har bare ansatte ombord.

- Skipet er ikke i karantene, men Hurtigruten har innført en rekke tiltak, opplyser kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Adresseavisen.

Skipet skulle ikke inn i vanlig trafikk denne uka, på grunn av forsinkelser fra verftet.

- Hurtigruten er i dialog med helsemyndighetene om videre oppfølging. Skipet er ikke i karantene. Men det er innført smitteverntiltak om bord på skipet, som blant annet betyr at ingen av de andre besetningsmedlemmene får forlate skipet inntil videre. Vi er også i tett dialog med Fosen verft for oppfølging med dem, skriver Ege i en e-post.

- Vi har alltid en høy beredskap på smittevern, og egne folk som jobber bare med dette. Korona er en spesiell situasjon, så Hurtigruten har innført en rekke tiltak som strekker seg fra mer håndvask til at personer som har vært i enkelte hardt rammede områder ikke får reise med oss. Vi også er i tett dialog med relevante myndigheter, og følger råd både fra norske og internasjonale smittevernmyndigheter, både på sjøen og på land, skriver han videre.