Røros med innstendig bønn: - Ikke dra på hytta nå!

Fredag formiddag kom Røros kommune med en sterk oppfordring til alle som har fritidsboliger i Bergstaden: Hold dere hjemme.

- Vi er glade i hyttebefolkningen vår. Vi er en stor hyttekommune, men med en liten befolkning og et veldig begrenset helseapparat. Ved et smitteutbrudd vil helsetilbudet vårt strekkes til det ytterste bare med å ta vare på lokalbefolkningen, sier fungerende ordfører Christian Elgaaen.

Kommunen forklarer at de ikke vil ha kapasitet til å bistå dersom man havner i karantene eller isolasjon på hytta, og at de ikke kommer til å ha ledige behandlingsplasser for å ta seg av syke hyttebeboere. De understreker at det er viktig at folk oppholder seg der de har sitt primære helsetilbud.

- Derfor ber vi deg innstendig om å ikke komme til Røros nå, skriver kommunen.

Røros sier samtidig at de ønsker både hyttebefolkning og andre velkommen tilbake når Norge har fått koronasituasjonen under kontroll.

- Ring fastlegen og kjør hjem snarest

Også Oppdal frykter sprengt kapasitet dersom hytteinnbyggerne kommer til kommunen.

I en video publisert på Facebook sier varaordfører Elisabeth Hals at hun har stor forståelse for at det kan være fristende å tilbringe tid på hytta i disse koronatider, og at de per i dag ikke har hjemmel for å nekte folk å dra dit. Hun oppfordrer imidlertid hyttebefolkningen til å være varsomme:

- Husk at dersom du er i karantene, så gjelder dette også på hytta. Den må overholdes. Mange av butikkene her har mulighet for hjemkjøring, benytt dere av det. Ingen i karantene skal på butikken, sier Hals.

Hun forteller at Oppdal ikke er dimensjonert for å takle en voldsom økning i antall innbyggere i denne fasen, og at hytteeiere må ringe fastlegen og kjøre hjem snarest dersom de kjenner luftveissymptomer.

- Dette er en dugnad der vi alle er gjensidig avhengig av hverandre, sier varaordføreren.

Frykter belastning på helsevesenet

Heim kommune, som har over 2000 fritidsboliger, oppfordrer også hytteeiere om å holde seg hjemme på sine permanente bosted.

- Vi ønsker ikke at folk bruker fritidsboligene i denne perioden, men holder seg hjemme der de bor. Dette fordi vi ikke ønsker tilreisende med mulig smitte i kommunen, samt at sykdom blant personer som ikke normalt er bosatt i kommunen vil belaste vårt helsevesen unødig hardt, skriver kommunen på sine nettsider.

De ber videre om at alle holder seg rolige, og ikke hamstrer mat.

- Vi beklager de ulempene dette måtte medføre, men mener at dette er et nødvendig og riktig tiltak slik situasjonen er i dag.

