Hvem skal vi tro på i koronakrisa?

Saken oppdateres.

- Jeg tror de fleste som så «Debatten» i NRK tirsdag ble redde da de hørte spådommene til forsker og lege ved Universitetssykehuset i Oslo, Gunhild Nyborg, sier Adresseavisens kommentator Terje Eidsvåg.

Nyborg har fått mye motbør, men også en del støtte, for sitt syn på at myndighetenes restriksjoner er for slappe og at vi ikke forstår alvoret. Hun omtaler korona nærmest som en pest og tar til orde for full isolasjon for å få kontroll på spredningen. Mange fagfolk mener derimot at Nyborg sprer ubegrunnet frykt i en krisesituasjon. Hvem skal vi egentlig tro på?

Og har Norge nok medisiner og mat hvis krisa vedvarer? Adresseavisens nye kommentator, Kato Nykvist, mener det er naivt å tro at verdens kompliserte matsystem forblir upåvirket av koronautbruddet.