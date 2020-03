Færre får lov å gi blod

Her har det vært både skøytebane og tivoli

Meglere melder om halvering av boligsalget. Her er visningen i gang med alle forholdsregler

Tatt i 123 km/t av UP i Trondheim

Brann i et verksted

Flere banker setter ned lånerenta for andre gang

«Hold deg hjemme!» er oppfordringen. Ikke alle har et hjem

NHO skryter av kommunens korona-tiltakspakke for næringslivet

Brann i et verksted

NHO skryter av kommunens korona-tiltakspakke for næringslivet

Forsvareren ber om frifinnelse for voldtektstiltalt kulturprofil

Saken oppdateres.

- Det skal være trygt å gi blod, og det skal være trygt å få blod. Derfor har vi innført nye retningslinjer, og en del nye tiltak i blodbanken, sier Kjell Rune Logan-Halvorsrud, seksjonsleder i blodbanken ved St. Olav.

De får nå mange henvendelser fra korpset av blodgivere, noen er bekymret for å ta turen utendørs, noen er ikke helt i form og derfor usikre på egen situasjon, mens andre melder seg til tjeneste.

- Det er noen som ringer og sier at de er redd for å gå ut. Da snakker vi med dem, og prøver å trygge dem så godt vi kan. Men det er flere som ringer og spør om de kan få komme. De skjønner at det kan være en vanskelig situasjon, og vil derfor gjerne bidra, sier Logan-Halvorsrud.

LES OGSÅ: Ni ansatte ved St. Olav smittet av koronaviruset

Karantene

Retningslinjene fører til at færre får mulighet til å gi blod. Dette er noen av begrensningene:

Alle som mistenker at de er smittet, eller har fått påvist koronasmitte, har karantene fra blodgivning 14 dager etter at de er blitt symptomfrie.



Personer som har vært i nærkontakt med en som er smittet eller mistenker smitte, har karantene i 14 dager etter nærkontakt.

Personer som har vært i nærkontakt med en person med luftveissymptomer har karantene i 14 dager etter at vedkommende er erklært frisk.

Personer som har vært i utlandet (utenfor Norge) har karantene i minst 14 dager etter hjemkomst.

Her kan du lese retningslinjene (ekstern lenke)

Utvider åpningstiden

- Det er viktig for oss at vi ikke får folk inn i våre lokaler som er syke. Vi vil ikke risikere at våre ansatte blir smittet, eller at andre blodgivere blir smittet, sier Logan-Halvorsrud.

Det er nå vakthold utenfor blodbanken, og bare ansatte og blodgivere slipper innom dørene. I tillegg er det egne parkeringsplasser for blodgivere.

- Vi har også god avstand mellom giverne på tappesalen, og vi utvider nå åpningstiden slik at vi har færre inne samtidig, sier Logan-Halvorsrud.

Han sier at det er viktig at blodgivere nå møter til avtalte timer.

LES OGSÅ: Per (70) vervet seg for Libanon. Nå har han vervet seg for St. Olav

Fyller opp før påske

Mens aktiviteten er redusert ved andre avdelinger ved sykehuset, kaller blodbanken inn ekstra mange blodgivere for å sikre blodberedskapen til påskehøytiden. Dette er noe de alltid gjør i ukene før påske.

- Vanligvis innkaller vi 50-70 blodgivere hver dag. Denne uka innkaller vi mellom 90 og 100, sier Logan-Halvorsrud.

Selv om restriksjonene fører til at enkelte blodgivere må i karantene, er Logan-Halvorsrud foreløpig ikke bekymret for situasjonen. Blodbanken har et korps på rundt 7000 blodgivere, og kan nå aktivisere flere av dem som er godkjente, men ikke har gitt blod på en stund.

- Vi er ikke veldig stresset ennå. I og med at aktiviteten er tatt ned ved sykehuset, forventer vi mindre etterspørsel etter blod. Men vi er i beredskap og er bevisst på problemer som kan dukke opp. Situasjonen kan raskt endre seg, sier Logan-Halvorsrud.

LES OGSÅ: St. Olav avlyser alle planlagte operasjoner som kan vente

Vil bidra

På grunn av koronasituasjonen tar de ikke inn nye blodgivere de neste ukene. Logan-Halvorsrud tror de trønderske blodgiverne som allerede er registrert, er klare til en ekstra innsats.

- Vi ser at blodgiverne nå i større grad møter på en hasteinnkalling. Kanskje handler det om at de har bedre tid, eller kanskje er det dugnadsånden som viser seg. Folk vil stille opp og bidra, sier Logan-Halvorsrud.

Han har fått spørsmål om koronaviruset kan smitte gjennom blod. Til det svarer han:

- Risikoen for overføring av viruset via blod, er kun en teoretisk risiko, ifølge Folkehelseinstituttet. Men vi ønsker å være på den sikre siden, derfor vil vi ikke ha blodgivere som i det siste kan ha vært utsatt for smitterisiko, påpeker Logan-Halvorsrud.

LES OGSÅ: Øyvinds far må flytte fra sykehjem for å gi plass til koronasyke