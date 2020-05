Bli med på helikoptertur over Trondheim på 17. mai

Hun har en attraktiv jobb, men misliker kollegene. Eksperten mener problemet kan løses på to måter

Mange trykket for hardt på gasspedalen i Marienborgtunnelen - der sto politiet

Ny metode for elektrikerne gjør at du kan spare tid og penger

Varsler to dager til med sludd - og snøbyger i Trøndelag

Kjede åpner to nye butikker i Trondheim

Frykter at personopplysninger til elever og ansatte på videregående kan være på avveie

Saken oppdateres.

Informasjonen om at personopplysninger til elever og lærere i Trøndelag fylkeskommune kan ha kommet på avveie kommer i en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune torsdag.

- Dialog med politiet

- Dette er alvorlig og svært beklagelig. Personopplysninger skal være trygt lagret hos fylkeskommunen. Selv om sikkerhetsbruddet har funnet sted hos en leverandør, har fylkeskommunen et overordnet ansvar. Datatilsynet er orientert om hendelsen, og vi er nå i dialog med politiet med tanke på en anmeldelse av mulig ulovlig tilegnelse av data, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag fylkeskommune i pressemeldingen.

Sikkerhetsbruddet har skjedd hos selskapet Conexus, som leverer den skybaserte programvaren «Conexus Engage». Tre fylkeskommuner er rammet av hendelsen, heter det i pressemeldingen.

Oppdaget av ukjent tredjepart

IT-systemet har informasjon om elever, lærere og enkelte ansatte i fylkesadministrasjonene. Fra 23. mars til 5. mai har det vært mulig å hente ut personidentifiserbar informasjon fra systemet. Til sammen inneholder skyløsningen persondata fra over 40 000 personer fra de tre fylkene.

Fylkeskommunen opplyser at sikkerhetsbruddet ble oppdaget da en ukjent tredjepart sendte Conexus et eksempel på nedlastet persondata for én person. Som følge av dette ble tjenesten ble umiddelbart tatt ned.

Sikkerhetsbruddet har skjedd fordi informasjon på en loggserver ved en feil har vært tilgjengelig på internett for utenforstående.

Ifølge pressemeldingen er sikkerhetshullet nå fjernet. Det er imidlertid ikke kjent hvor mye data som er lastet ned, utover dataene til denne ene personen.

- Alle data kan være lastet ned

«De nedlastede dataene er såkalte loggfiler. Å sammenstille personopplysningene om enkeltpersoner er krevende ifølge leverandøren Conexus», går det videre fram av pressemeldingen.

De tre fylkeskommunene må ta høyde for at alle data kan være lastet ned i forbindelse med sikkerhetsbruddet. Det går nå ut skriftlig informasjon til alle berørte elever og ansatte.

- Vi ber alle berørte om å være på vakt og melde ifra til politiet ved mistanke om misbruk av personopplysninger. Vi informerer også om tjenester hvor den enkelte kan få hjelp ved slike uønskede hendelser, sier Mjøen til slutt i pressemeldingen.

Alle skolene i Trøndelag fylkeskommune er berørt, trolig med unntak av tre av skolene..