Avsluttet redningsaksjon etter barn i Levanger. Eiere av gjenstandene meldte seg

Saken oppdateres.

Siste: Redningsaksjonen i Levanger er avsluttet, melder politiet på Twitter klokka 23.41.

- Vi har kommet i kontakt med eier av klær og nøkler. Redningsaksjonen avsluttes, skriver politiet i tweeten.

En stor redningsaksjon ble igangsatt ved den nye Bystranda i Levanger etter at det ble funnet klær, nøkler og en sykkel på en brygge i 21-tiden torsdag. Meldingen om funnet av gjenstandene kom inn til brannvesen og politi klokka 21.50. Gjenstandene var av en slik karakter og lå slik til at politiet fryktet at et barn kunne ha havnet i sjøen.

Gjenglemte ting

Politiets innsatsleder Stig Viken oppsummerte det slik, da aksjonen pågikk for fullt i 23.00-tiden:

- Det var på brygga at det i kveld ble funnet noen klær som lå igjen sammen med et nøkkelsett og en håndduk. Melderen var usikker på hva som kunne ha skjedd. Vi kan ennå ikke utelukke at det er noen som eier klærne og som kan være ute i Eidsbotn. Samtidig har vi ikke fått noen savnetmelding av noen, så gjenstandene kan også være gjenglemt rett og slett. Men før vi har fått klarert dette, må vi sjekke om det er noen ute i sjøen.

- Det søkes med full styrke i og med at vi ikke vet om et barn er borte eller ikke. Vi må ta høyde for at et barn har havnet i vannet, sa operasjonsleder Ellen Maria Brende.

Vel 40 minutter senere kunne innsatsleder Viken avslutte aksjonen på stedet.

Gjorde søk i sjøen

- Vi har fått verifisert at klærne tilhører en jente som bor i Levanger kommune. Hun er hjemme hos sine foreldre. Nøklene tilhører en gutt. Det er ingen som er savnet. Både klærne og nøklene ble gjenglemt i forbindelse med et arrangement i går. Det dreier seg mest sannsynlig om gjenstander som er samlet av noen og lagt igjen her - ryddet kanskje? Vi avslutter nå her, sier innsatslederen til Adresseavisen.

Sykkelen som lå på stedet ble sjekket ut av saken allerede i 23-tiden.

I tillegg til brannmannskap, som drev med overflatesøk i Eidsbotn, deltok også redningsdykkere fra Trondheim i leteaksjonen. Disse ble fraktet til Levanger med luftambulanse. Også Redningsselskapet bisto i søket med båt og mannskap.