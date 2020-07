Politiet frykter for fotgjengere på Frøya - ber om at de går ut av veibanen

Saken oppdateres.

Det melder politiet i en pressemelding fredag ettermiddag. Politiet går ut med informasjon for å hindre at ingen skal miste liv eller bli alvorlig skadd.

- Det er nå gjennomført transport av vindmølledeler i fem dager. Politiet har gjort seg erfaringer og observasjoner som gjør at vi ser oss nødt til å gå ut med informasjon om fotgjengernes sikkerhet, skriver politiet i pressemeldingen.

Mot normalt kjøremønster

Denne uka startet transporten av turbindeler inn til anleggsområdet på Frøya, hvor utbygger TrønderEnergi starter arbeidet med å sette opp fjorten vindmøller denne sommeren.

Transportkjøretøyet føres av to sjåfører, en sjåfør foran og en sjåfør bak i egen bil. Når transportkjøretøyet svinger enten til høyre eller venstre, vil ikke bakre del følge samme retning. Bakre del vil tidvis svinge fra side til side og mot normalt kjøremønster.

Det gjør det svært vanskelig for fotgjengere å forutse hvordan transporten vil bevege seg. Denne todelte føringen av kjøretøyet og at transporten utgjør cirka 130 tonn, gjør at behovet for aktsomhet er helt avgjørende for at det ikke skal oppstå fare for tap av liv og helse.

- Trekk deg ut av veibanen

Politiet skriver videre at de går ut med denne informasjonen slik at bruk av ytringsfriheten kan foregår så sikkert som overhodet mulig. Politiet oppfordrer på det sterkeste at fotgjengere ikke oppholder seg langs siden av transporten, men trekker seg ut av veibanen.

På den tredje transportdagen, demonstrerte rundt 30 vindkraftmotstandere ved å gå i veibanen foran transportbilene langs den om lag sju kilometer lange veien inn til anleggsområdet.

Ifølge innsatsleder i politiet, Odd Håkon Bach, ble det ikke skrevet ut forelegg under markeringen.

