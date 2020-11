Ber innbyggerne i Stjørdal unngå besøk de neste ni dagene

Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld ble det påvist fire nye smittetilfeller i Stjørdal kommune.

Blant tiltak som da ble innført var stenging av Lånke barnehage onsdag, Lånke skole ble satt i rød beredskap og det ble iverksatt midlertidig besøksforbud hos kommunens bosenter og institusjoner frem til 13. november.

Smittesporing foregår nå aktivt i kommunen.

- Vi har situasjonen under kontroll nå, men kommer det ut av kontroll, kommer konsekvensene av tiltakene vi da iverksetter til å være store samfunnsmessig, sier ordfører Ivar Vigdenes under kommunens pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Kommunen er beredt til å iverksette tiltak, og jeg har tiltro til at befolkningen etterkommer dem.

LES OGSÅ: Stjørdal og Trondheim kontakter flyselskap: Vil at alle passasjerer tester seg

Inviterer til nidagers dugnad

Ordføreren varsler at kommunen nå inviterer til en ni dager lang dugnad:

- I det ligger det en foreløpig tidsbegrenset og forsterket innsats i lokalsamfunnet. Vi ber om at vi sender ungene på skole og barnehage og ivaretar lønnet arbeid, men utover det inviterer vi folk til å foreta en slags tidsreise mentalt tilbake til mars, sier han.

Fra og med onsdag, og ni dager fremover, ønsker kommunen at innbyggerne gjør følgende:

Ta hjemmekontor dersom jobben tillater det. Ikke gå på besøk til hverandre, og unngå i størst mulig grad kontakt utover egen husstand. Avlys aktiviteter for voksne. Barneidretten er et unntak, og skjermes. Unngå kollektivtrafikk, men bruk munnbind dersom du likevel må ta det og enmetersregelen ikke kan ivaretas. Lag en liste over alle du har møtt siden 30. oktober, og fortsett med dette fremover. Når du blir kontaktet av smittevernkontoret, vær føre var og ta kontakt med dem du har møtt, så de kan gjøres bevisst på dette.

LES OGSÅ: Flere dropper koronatest på flyplassen

Ber eldre ta situasjonen alvorlig

Samtidig kommer ordføreren med en spesiell henvendelse til den eldre delen av befolkningen:

- Jeg ønsker å presisere at dere nå må ta dette alvorlig. Det er for deres helse at vi oppfordrer alle til å legge begrensninger på seg selv, samtidig som vi ønsker å ivareta jobb og verdiskapning i samfunnet, og la barna være seg selv, selv under en pandemi, sier Vigdenes.

Han kan ikke garantere at tiltakene som nå innføres vil være tilstrekkelig, eller at det ikke vil komme skjerpede tiltak.

- Men jeg kan garantere at sannsynligheten for å lykkes er betydelig større om vi har med oss alle på dette, sier han.

- Dette er et spørsmål om hva vi klarer sammen. Og nå klarer vi en nidagersdugnad.

Stenger døra på rådhuset

Tor Jacob Reitan, kommunedirektør i Stjørdal kommune, sier at også Rådhuset stenges for åpent besøk i nidagersperioden.

- Vi har en del tiltak i kommunen for oss selv og ansatte. Rådhuset stenges nå for åpent besøk fram til 13. november. De som ønsker å besøke oss må ta direkte kontakt med saksbehandler og gjøre avtaler, sier han.

Usikker på størrelsen på utbruddet

Kommuneoverlege Leif Vonen opplyser at dette er starten på et utbrudd som kan bli svært.

- Men hvor stort det blir er foreløpig for tidlig å si noe om, sier han.

Åtte av de ti personene som på nåværende tidspunkt er smittet i Stjørdal tilhører samme smittespredning. Kommunen forventer flere smittetilfeller i tilknytning til disse åtte i løpet av de neste par dagene. Derfor er det det nøyaktige antallet smittede usikkert.

Vonen forteller videre at de smittede er i alle aldre.

- De er vanlige folk som meg og deg, som er nøye med hygiene og smitteverntiltak der de er, men totalen på antall sosiale treff er høyt hos mange av dem.

Han sier videre at kommunen nå fokuserer målrettet på miljøer som har vært utsatt for smitte.

- I dag er det mellom 200 og 300 mennesker som testes ekstra på Stjørdal for å kartlegge hele miljøet rundt Lånke barnehage. Det vil si barn, familiene deres og ansatte.

Kommuneoverlegen forteller at det er mange som tester seg for tiden, deriblant på grunn av mye forkjølelse, og at kommunen derfor er inne i en periode med stort press på både testapparatet og helsetjenesten for øvrig.