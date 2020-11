Nå har de funnet kandidatene til Årets trønder og årets hverdagshelt

- Stabssjefen i Det hvite hus har testet positivt for koronavirus

Saken oppdateres.

Om få uker er det igjen klart for at folk i Trøndelag kan stemme på hvem som skal bli Årets trønder. Det er ellevte gang at Adresseavisen og NRK arrangerer kåringen.

Juryen har nå funnet kandidatene til både Årets trønder og Årets hverdagshelt. Juryleder er Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1.

Grøtte er entusiastisk over å igjen kunne hedre folk som har gjort en ekstra innsats.

- 2020 har vært et møkkaår for mange på flere måter. Da er det storfint at det finnes trøndere som står fram i mengden og er enere og gode forbilder, sier han.

De andre medlemmene i juryen er gründer of daglig leder Silje Landevåg, eks-RBK-spiller Gøran Sørloth, festivalsjef Svein Bjørge, og Erlend Hansen Juvik, nyhetsredaktør i Adresseavisen.

- Verdige kandidater

Grøtte skryter av en veldig fin og sammensatt jury - som i «disse koronatider» har møttes digitalt.

- Tonen har vært gjennomgående god og jovial. De er kompetente innen mange forskjellige fagfelt, og artig å diskutere med. Men det hadde jo vært artigere om vi var i samme rom, medgir jurylederen.

Kriterier for «Årets Trønder» Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område eller gjennom en innsats som har hatt meget stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gis for.

Prisvinneren eller hans/hennes virke bør være kjent gjennom mediedekning i året som gikk.

Årets trønder er et samarbeid mellom mediehusene Adresseavisen og NRK Trøndelag.

Foreløpig holder de navnet på kandidatene tett til brystet. Grøtte mener at de har funnet verdige kandidater.

- Jeg tror vi kom fram til gode lister på både Årets Trønder og Årets hverdagshelt. Noen vil nok bli skuffet, men slik er det når vi har så mange gode trøndere, sier han

De har prøvd å få til en god variasjon om folk fra forskjellige fagfelt, sektorer og deler av Trøndelag.

- Dette skal være noe man kan kjenne seg igjen i som fellesskap, sier Grøtte.

- Har rørt oss ekstra sterkt

Jurymedlem Silje Landevåg har også satt pris på å være med på arbeidet.

- Jeg synes at vi har funnet skikkelig gode kandidater. I år ser vi at omtanke, åpenhet og raushet inspirerer ekstra, sier hun.

Hun sier at stemningen i juryen var god, og at de hadde gode diskusjoner.

- Jeg synes vi har mange verdige kandidater, og det er noen som har rørt oss ekstra sterkt i dette året. Vi skulle nesten ha gitt en ekstra pris til folket i år, til helsearbeidere, skole-og barnehageansatte, butikkansatte og til flotte folk som fremmer fellesskap og dugnadsånd, sier Landevåg.

Hun røper at et par kandidater lå hennes hjerte ekstra nært, og hun er glad for at de er med på lista.

- Vi gleder oss til å fortelle hvem kandidatene er, sier gründeren.

Kandidatene til både Årets trønder og Årets hverdagshelt blir presentert i romjula.

Hadde flere hundre å velge mellom

Leserne har blitt oppfordret til å sende inn forslag til kandidater, og responsen har vært stor.

597 forslag kom inn til Årets Trønder og hele 720 forslag til Årets hverdagshelt, som er en nyopprettet pris. Den som blir kåret til Årets hverdagshelt, skal ha markert seg gjennom en helt uegennyttig innsats for andre mennesker.

Kriterier for «Årets hverdagshelt» Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som gjennom uegennyttig innsats har utmerket seg utover det vi kan forvente og utgjort en forskjell for andre, gjennom frivillig arbeid for enkeltpersoner eller organisasjoner.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør engasjementet være særlig knyttet til det året prisen gis for.

Årets hverdagshelt er et samarbeid mellom mediehusene Adresseavisen og NRK Trøndelag.

- Årets trønder blir kåret av Adresseavisen og NRK i fellesskap. Den personen skal være kjent fra media på et vis. Men det trenger man overhodet ikke som hverdagshelt. Det flotte er at vi har fått bli kjent med en masse ildsjeler i hele Trøndelag som gjør utrolig mye for folk, sier Bjørn Tore Grøtte.

Grøtte lyser opp over omtalen den lokale kåringen har fått i år.

- Årets trønder-kåringen ble omtalt på Nytt på Nytt av statsministeren. Da er det ekstremt viktig at vi har gode kandidater, sier han.

Hvem som blir Årets trønder skal offentliggjøres etter nyttår.

Dette er de tidligere vinnerne av Årets trønder:

2010: Tare Teksum og Siv Toverød

2011: Arne Okkenhaug

2012: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan

2013: Erlend Johannesen

2014: May-Britt og Edvard Moser

2015: Kåre Ingebrigtsen

2016: Birgit Skarstein

2017: Christian Berge

2018: Marit Bjørgen

2019: Astrid Smeplass