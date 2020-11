Karl fikk fortelle Erna om hvordan de jobbet mot ensomhet i bygda

Herrem EM-klar - her er Norges tropp

Koronasmitten har blusset opp i Norge, og nordmenn er igjen bedt om å begrense sin sosiale kontakt. For mange fører dette til ensomhet.

Karl Laugsand fra Ytterøy i Levanger var i dag invitert til et digitalt møte med statsminister Erna Solberg. Statsministeren ville høre om hvordan de har arbeidet for å motvirke ensomhet i bygda i koronatiden. Laugsand er leder av Ytterøy helselag, en del av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

- Det var overraskende å bli spurt. Jeg syntes ikke at vi gjorde noe spesielt, så det var artig å bli hørt, sier Karl Laugsand til Adresseavisen.

Samling rundt bordet og tur i skogen

Representanter fra andre frivillige organisasjoner rundt om i Norge var også invitert.

Han forteller at etter det første sjokket etter nedstengingen la seg, har foreningen vært aktiv som aldri før. Da spurte de seg selv: Hva kan vi gjøre nå?

- Vi er akkurat oppe i et prosjekt for eldre, som vi kaller Samling rundt bordet. For måltidet er en viktig del av livet vårt. Der får vi ikke bare mat, men næring til psyken om vi er i et fellesskap, sa Laugsand.

De har invitert 8 -9 personer som samler seg rundt bordet og får servert god mat.

- Det har vi hatt stor suksess med. Men nå venter vi til uti november iallfall, sier Laugsand.

Nå har de lagt alle sine aktiviteter på is, men håper å kunne ta dem opp igjen.

800 på tur

- Ellers bruker vi naturen mye, vi har til sammen hatt 800 personer med på gåtur i sommer. Vi har hatt to turer hver uke, med litt forskjellig aktivitetsnivå. Vi har fått god respons på det, og da har vi alltid kaffepause. Du må ha med hodet også, ikke bare krioppen. Det sosiale er kjempeviktig om vi bare går 100 meter, sier han.

De har også hatt aktivitetsdag i skogen for skolebarna, og servert varm lunsj til barna.

Laugsand sier at de har en innarbeidet dugnadsånd i bygda.

- Jeg kan ikke komme på at noen har sagt nei når jeg spør. Jeg prøver også å involvere dem som ikke melder seg på selv. Mange er redd for å forplikte seg, men setter pris på å bli spurt om å hjelpe til en gang. Da sier de ofte at jeg gjerne må ringe på igjen!

- Det er viktig å ikke glemme å spørre folk. Det fine med et mindre lokalsamfunn er at man har god oversikt, sa Solberg til Laugsand.

- Jeg har inntrykk av at mange frivillige organisasjoner som arbeider godt normalt, kanskje ikke har greid å komme seg ordentlig på plass etter korona. Det har vel vi kanskje gjort. Da vil jeg understreke det tette samarbeidet med kommuneoverlegen, som vi har spurt om ideene våre er godkjent med tanke på smittevern, sier han til Adresseavisen.

Han forteller om korona-vrier som å servere enkeltpakker til kaffekosen på skogturer. Siden de ikke kan komme inn på sykehjemmet nå, har de betalt for mat og drikke til en rekeaften der de ansatte stilte opp som frivillige.

- Akkurat nå har vi avlyst arrangementene våre i november. Det er fordi vi vil delta i dugnaden, og fordi vi ikke vil utfordre folks angst, sier Laugsand.

Statsministeren sa at hun håpet at helselaget igjen kunne servere mat i desember.

- Tusen takk for at dere delte dette med oss, det var masse gode ideer og tanker. Og si tusen takk til alle de frivllige som dere representerer. Deres innsats nå under denne krisen, er noe av det beste vi har i dette landet, sa Erna Solberg til møtedeltakerne etter å ha hørt deres historier.

